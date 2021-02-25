لبنان | إطلاق نار باتّجاه منزل نائب… وقذيفة صاروخية!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أطلق مسلحون عند ساعات الفجر الاولى، قذيفة صاروخية على منزل النائب إيهاب حمادة في محلة التل عند أطراف مدينة الهرمل أرفقوها بإطلاق نار، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وعلى الأثر، سير الجيش دوريات في شوارع المدينة، وأقام حواجز متنقلة عند مداخلها.

ووضع النائب حمادة الذي كان موجودا مع عائلته في بيروت، الحادثة “في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء”، مطالبا بـ “محاسبة الفاعلين”، معلناأنه تقدم بـ “شكوى لدى مخفر الهرمل”. وأشار إلى أن “ما حصل هو نتيجة للتفلت الامني”.