لبنان | البزري: ما حصل في مجلس النواب أساء لجهود وزارة الصحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، بعد اجتماع اللجنة الوطنية للقاح لـ”النهار”، أنّ “أعضاء اللجنة ناقشوا خيار الاستقالة لإعادة تصويب الأمور”.

وأوضح أنّ “اللجنة اجتمعت من دون حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ورفعت مجموعة من الأسئلة طالبة استفسارات عن مسار عمل الخطة، ووضعت خيار الاستقالة على النار، فإذا كانت اللجنة استشارية ولا تستطيع أن يكون لديها صلاحيات تنفيذية، ستتحمّل كل الخلل القائم في تنفيذ خطة اللقاح”.

ولفت إلى أنّ الأرضية مهتزّة وليست صلبة، إذ أن الممارسات على الأرض تدل على أن الأمور غير جيّدة. واعتبر البزري، أنّ “ما حصل في مجلس النواب وما يحدث خارجه من خروق للخطة يدلّ على وجود خلل عضوي، وما حدث غير مقبول وغير موفق وأساء إلى الخطة نفسها وإلى جهود وزارة الصحة”.

وأشار إلى “أنّنا لم نلحظ في الخطة ما يُسمَّى بالأولوية الوظيفية السياسية”.