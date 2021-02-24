لبنان | نجار عن تسرب النفط من ناقلة اسرائيلية: نقيم الأمر ونحضر تقريرا عن الملف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ على مسألة التسرب النفطي من ناقلة إسرائيلية، معتبرا أن “الوزارة تقيم الأمر وتحضر تقريرا عن الملف، ولنا حق برفع شكوى للأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية ال​لبنان​ية، وعندما ننهي التقرير سأرفعه للأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​”.

ولفت في حديث تلفزيوني، الى أنه “عند كل موضوع فيه ضرر على لبنان علينا أن نكون واعين ونحدد الضرر ونطالب بحقنا، لأننا إن لم نطالب به لن يطالب لنا أحد به”، مبديا حزنه لحادثة التسرب “لأنني مؤخرا زرت صيدا وصور وهناك محميات وثروة بحرية كبيرة وأتمنى أن لا يلحقها ضرر كبير خصوصا وأن المواد النفطية لا تتحلل إلا بعقود من الزمن”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد أخذ ​اللقاح​ المضاد ل​فيروس كورونا​، أعلن نجار عن أنه “لم آخذ اللقاح ليس لأنني غير مؤمن باللقاح، بل أنا مؤمن بأنه الحل الوحيد لعودة العافية للبنان و​العالم​، ولم آخذه لسببين الأول أنني أصبت بكورونا من أشهر ولدي مناعة وغيري أولى مني بأخذ اللقاح، والسبب الثاني هي أنني كعمر وحالة صحية لا أعتبر نفسي أولوية”.

وعن أخذ اللقاح من قبل عدد من النواب في المجلس أمس، اعتبر نجار أنه “لا أعلم خلفية الموضوع لكن بكل العالم، النائب هو خادم للمجتمع، وأنا مؤمن أن الشعب أولى، من عمره فوق ال75 لا يمكنني أن أقول شيئ تجاههم، أما من لم يكن من الفئة العمرية والحالة الصحية التي يجب أن تأخذ اللقاح وأخذ دور غيره، فأعتبر أنه قام بأمر معيب”.