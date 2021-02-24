لبنان | الجيش: تمارين وتدريبات وخروقات بحرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 02:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 1:19 مساءً

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: تقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، ما بين الساعة الواحدة والثانية من ظهر اليوم الأربعاء 24 شباط بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة اللبونة – الجنوب.

وفي بيان ثان، افادت المديرية عن قيام وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة تستمر حتى 18 آذار المقبل.

وفي بيان آخر، اعلنت المديرية انه “لغاية 26/2/2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، مزرعة حنوش – حامات، بولونيا، برمانا – العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما اصدرت بيانا رابعا، اشارت في خلاله الى “ان وحدة من الجيش ستقوم لغاية 28/2/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات”..

وختاما، افادت انه “لغاية 1/3/2021 ستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه

على خط الخروقات أفادت المديرية في بيان أنه بتاريخ 23/2/2021 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، على مسافة حوالى 314 مترا.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.