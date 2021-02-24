لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن ‘تسجيل 2723 إصابة جديدة بكورونا ( 2701 محلية و22 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 359320′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’59 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4446’.