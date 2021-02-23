لبنان | ابو شقرا يوضح أسباب ارتفاع أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أشار نقيب موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ فادي ابو شقرا، الى أن سبب الإرتفاع في أسعار ​البنزين​ في لبنان هو بسبب ارتفاع ​سعر الدولار​ في السوق السوداء، والمواطن يعرف أن 15% من ثمن المطروحات ندفعها على ​أسعار الدولار​ بالسوق ونتمنى على جميع المسؤولين معالجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء كي لا يرتفع ​سعر البنزين​ وغيره”.

وردا على سؤال، أوضح ابو شقرا في تصريح تلفزيوني، أنه “لا يمكن أن نتكهن كم سيصبح ثمن صفيحة البنزين لأنه لا أحد يقول بأنه سيقام رفع كلي للدعم، بل الحديث هنا عن ترشيد للدعم أي دعمه بنسبة 60% فقط، وأنا أرفض رفع الدعم والحديث عن صفيحة البنزين بـ100 الف ليرة يتعبنا ويتعب المواطن وبالطبع هو أمر مرفوض”.