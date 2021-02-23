لبنان | اعتصام لنحالي المنية الضنية وعكار.. هذا ما فعله تردي الأوضاع الاقتصادية بقطاعنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

نظم نحالو قضاء المنية ـ الضنية ومحافظة عكار إعتصامًا أمام سرايا المنية في بلدة دير عمار، احتجاجًا على “رش المبيدات الزراعية التي تتسبب بموت النحل، والأوضاع المزرية التي وصل إليها قطاعهم، وعدم إهتمام الدولة بهم ومساعدتهم”.

ولفت المعتصمون في بيان إلى أن “قطاع تربية النحل في لبنان هو من القطاعات الزراعية المهمة والحيوية، ويعتبر من الثروات الحيوانية المهمة للوطن، لكن تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية إنعكس سلبا على النحال وتربيته النحل، وكبده خسارة كبيرة بسبب الكلفة المادية لمستلزمات النحال من أخشاب وشمع وادوية لمعالجة النحل وغيرها، والتي تسعر بدولار السوق السوداء، كذلك التغير المناخي في لبنان والكثير من العوامل الطبيعية من تأخر هطول المطر وتكاثر الآفات، والتي تعد من اعداء النحل بسبب التغير المناخي ورش المبيدات الزراعية التي تتسبب بموت النحل، علما أن الكثير من البلدان تحظر هكذا انواع من المبيدات”.