لبنان | “القوات”: من استقدم اللقاحات إلى المجلس النيابي وإلى القصر الجمهوري؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 06:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أنه عطفًا على حملة التلقيح التي حصلت ظهر اليوم في المجلس النيابي، تسأل “القوات” من الجهة التي أصدرت الأمر باستقدام اللقاحات إلى المجلس النيابي واستطرادًا إلى القصر الجمهوري؟.

وتابعت الدائرة، في بيان: عليه، نطالب بفتح تحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات في هذا الأمر، لأنّ النواب الذين تمّ الاتصال بهم لتلقي اللقاح كانوا قد تسجلوا قانونيًّا ورسميًّا على المنصة الرسميّة، واعتبروا أنّ دورهم قد جاء فعلا للتلقيح.