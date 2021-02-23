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لبنان | غجر: السيولة اللازمة لتوليد الكهرباء في لبنان ربما تنفد بنهاية آذار

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 06:09 مساءً - منذ ساعتين

وزير الطاقة والمياه ريمون غجر

أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أن وزارته لا تستطيع سداد مقابل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد آذار ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.

وقال ريمون غجر: “نحن رايحين على وضع كثير صعب لأن إذا ما في فيول ما في كهرباء”.

وقال الوزير إنه طلب من الرئيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود.

وكان غجر قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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