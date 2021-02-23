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لبنان | مذكرة ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في هذا التاريخ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 16 دقيقة

صدور مذكرة العمل بالتوقيت الصيفي

اصدر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مذكرة تفيد ببدء التوقيت الصيفي جاء فيها:
“عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل اخر سبت احد من شهر اذار ولغاية منتصف ليل اخر سبت احد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر امين عام مجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 27 – 28 اذار 2021 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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