الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إليكم أسماء النواب الذين تلقّوا لقاح كورونا !

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 3:40 مساءً

مجلس النواب

ضج لبنان اليوم بفضيحة تلقيح عدد من التواب اللبنانيين وهو ما يعتبر خرقا كبيرا لا سيما أن بعضهم تقل أعمارهم عن 70 عاما ولا يندرجوا ضمن الفئات المستهدفة.

ويجري الآن تداول لائحة بأسماء النواب الذين تلقوا لقاح من داخل مجلس النواب وهم:

ايلي الفرزلي
سليم سعادة
ياسين جابر
انيس نصار
اسعد حردان
انور الخليل
ميشال موسى
فايز غصن
البير منصور
عبد الرحيم مراد
وهبة قاطيشا
مصطفى الحسيني
علي عسيران
نقولا النحاس
غازي زعيتر

إضافة الى 5 مديرين عامين وهم:
عدنان ضاهر
رياض غنام
محمد موسى
نقولا منسى
سيمون معوض

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا