لبنان | إليكم أسماء النواب الذين تلقّوا لقاح كورونا !

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 3:40 مساءً

ضج لبنان اليوم بفضيحة تلقيح عدد من التواب اللبنانيين وهو ما يعتبر خرقا كبيرا لا سيما أن بعضهم تقل أعمارهم عن 70 عاما ولا يندرجوا ضمن الفئات المستهدفة.

ويجري الآن تداول لائحة بأسماء النواب الذين تلقوا لقاح كورونا من داخل مجلس النواب وهم:

ايلي الفرزلي

سليم سعادة

ياسين جابر

انيس نصار

اسعد حردان

انور الخليل

ميشال موسى

فايز غصن

البير منصور

عبد الرحيم مراد

وهبة قاطيشا

مصطفى الحسيني

علي عسيران

نقولا النحاس

غازي زعيتر

إضافة الى 5 مديرين عامين وهم:

عدنان ضاهر

رياض غنام

محمد موسى

نقولا منسى

سيمون معوض