لبنان | نجار تابع مشاريع شبكة الطرق والنقل وإعادة إعمار مرفأ بيروت ودور البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

إجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار اليوم في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي في حضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار إيلي حلو، مدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وتم البحث في متابعة المشاريع القائمة التي تتعلق بتأهيل شبكة الطرق ومشروع النقل العام لبيروت الكبرى إضافة الى موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت ودور البنك الدولي.

وتناول نجار مع المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر أوضاع المديرية وأوضاع مرفا طرابلس وكيف اصبح المرفأ جاذبا تجاريا بحريا ولوجستيا واعتماد شركة cma – cgm الفرنسية العالمية مرفأ طرابلس كمحطة أساسية لها في شرق البحر المتوسط.