لبنان | البزري: مؤتمر صحفي لاتخاذ موقف من تلقيح النواب اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 4 دقائق

أوضح الدكتور عبد الرحمن البزري أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة 2:00 لاتخاذ موقف من تلقيح النواب من خارج المنصة مهدداً بالاستقالة. يذكر أنه كشف الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر “ان عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني”.

وقال: “كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفا من ان ينقلوا العدوى الى المجتمع اذا ما أصيبوا”.