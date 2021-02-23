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لبنان | البزري: مؤتمر صحفي لاتخاذ موقف من تلقيح النواب اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 4 دقائق

الدكتور عبد الرحمن البزري

أوضح الدكتور عبد الرحمن البزري أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة 2:00 لاتخاذ موقف من تلقيح النواب من خارج المنصة مهدداً بالاستقالة. يذكر أنه كشف الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر “ان عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني”.

وقال: “كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفا من ان ينقلوا العدوى الى المجتمع اذا ما أصيبوا”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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