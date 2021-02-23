لبنان | خلافاً لآلية توزيع اللقاحات… 16 نائباً تلقوا اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 1:56 مساءً

أوضح الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر “ان عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني”.

وقال: “كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفا من ان ينقلوا العدوى الى المجتمع اذا ما أصيبوا”.

توازياً، كشفت معلومات خاصة بـ”صوت بيروت انترناشونال” أن رئيس اللجنة الوطنية للقاح “كورونا” عبد الرحمن البزري يتجه إلى إعلان استقالته من اللجنة بسبب الفوضى في توزيع اللقاحات.

في سياق متصل، علق نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف على عملية التلقيح ضد كورونا، وقال في بيان: “لقد عملت اللجنة المختصة للقاح كورونا في وزارة الصحة، على دراسة وتحضير آليات تلقيح المواطنين، وقدمت بذلك عملا جبارا تشكر عليه.‏