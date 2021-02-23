لبنان | وزارة الطاقة أوضحت الآلية المعتمدة أسبوعيا لتحديد أسعار بيع المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

“يهم وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، أن توضح في ما يلي الآلية المعتمدة أسبوعيا لتحديد أسعار مبيع المحروقات ومنها البنزين والديزل أويل.

تتكون جداول تركيب أسعار المحروقات من:

1 – المعدل الأسبوعي للأسعار العالمية للمشتقات النفطية وفق نشرات Platts. عنصر متغير ويشكل أكثر من 70% من ثمن البضاعة.

2 – عناصر تشكل كلفة البضاعة من بلد االمنشأ إلى الأراضي اللبنانية من نقل بحري، تأمين، مصاريف مصرفية، ربح وغيرها. وهذه العناصر منها ثابتة، ومنها نسب مئوية ترتبط بحركة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية Platts.

3 – يضاف إلى العناصر المبينة أعلاه، رسوم وضرائب، عمولات التوزيع، الصهاريج والمحطات. هذه العناصر ثابتة محددة بالليرة اللبنانية.

4 – يدعم مصرف لبنان، ولا يزال حتى تاريخه، شراء المشتقات النفطية بنسبة 90%، فتحتسب هذه النسبة على أساس سعر الصرف الرسمي، في حين يتم إحتساب نسبة الـ10% المتبقية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وعليه يهم وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط التأكيد، أن الإرتفاع الأسبوعي الذي تشهده أسعار المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة، مرده فقط إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية من جهة، وإلى الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء من جهة أخرى، والذي يؤثر على النسبة غير المدعومة من ثمن البضاعة أي 10%، في حين أن النسبة المتبقية أي 90% ما زالت مدعومة بالكامل من مصرف لبنان”.