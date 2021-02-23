لبنان | قزي: البعض يحاول تحوير كلام الراعي لاستكمال مشروعهم الانقلابي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الوزير السابق سجعان قزي أن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يدعُ إلّا إلى حياد لبنان ولم يدعُ لا إلى بند سابع ولا سادس ولا خامس ولا أي دخول أجنبي عسكري أو سياسي، بل يدعو إلى عقد مؤتمر دولي جامع يكون لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين”.

ولفت قزي في مداخلة تلفزيونية، الى أن “البعض يحاول تحوير طرح البطريرك الراعي لتعطيل هذا الطرح الذي يهدف إلى إنقاذ لبنان، كل لبنان، لاستكمال مشروعهم الانقلابي على الدولة اللبنانية ولا يظنن أحد أنه يستطيع أن يخيفنا بحرب أو فتنة أو أي شيء آخر”.

وأعلن الوزير السابق عن أن “حزب الله شريك في البلد ونحترم رأيه لكنه لا يختصر آراء كل اللبنانيين، فلا داعي لوضع العصيّ بالدواليب أو وضع العجلة أمام الأحصنة”.