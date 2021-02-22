لبنان | جنبلاط: هل أصبح لبنان مساحة جغرافية لصواريخ إيران؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ 34 دقيقة

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى ان النيترات تم الإتيان بها من قبل النظام السوري واستخدمت في ضرب المدن السورية بالبراميل بدل سلاح الكيماوي من أجل التدمير.

وطالب باستمرار التحقيق والقاضي العريضي اعترض ومشكور على الاعتراض. واوضح بانه حينما ندخل بتفاصيل التفجير نضيع، وأنا أريد أن أعلم من أتى بالمواد وتسبب بالتفجير ونحن نريد أن نعلم من أتى بهذه المواد من لبنانيين وحلفاء النظام السوري.

واعتبر جنبلاط في حديث تلفزيوني، بانه لا يجوز لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن يملي علينا بالإنتقال من التحقيق بالإنفجار إلى التعويض، والقضاء الدولي متاح ولكن بنفس الوقت المطلوب رفع الوصاية عن القضاء اللبناني، وسأل هل مُعترف بعد بالكيان اللبناني من قبل طهران أم ان لبنان أصبح مساحة جغرافية لصواريخ إيران؟.