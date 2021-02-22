لبنان | الجيش: خرقان جويان للعدو الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ 42 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 22/2/2021 الساعة 8.45 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12،30 من فوق بلدة يارون.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكذلك صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، بيان آخر جاء فيه:””بتاريخ 22/2/2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 8.45 من فوق بلدة يارون”.