لبنان | مروان شربل يحضر ملفات فساد تتعلق بسرقة اموال الدولة من المسح العقاري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

شكر الوزير السابق مروان شربل، في حديث تلفزيوني، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على الجهود الصحية التي يقوم بها بالتعاون مع اللجنة الصحية النيابية، ولجنة اللقاحات برئاسة عبد الرحمن البزري”، مشدداً على انهم “يعملون بلا كلل او ملل”، متمنياً “الاسراع بشراء اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وشدد شربل على انه “يشجع على مشاركة القطاع الخاص بعملية شراء اللقاح”، مشيراً الى ان “الجميع يعلم انه يجب حفظ اللقاح على درجة حرارة معينة، ونحن لا نعلم إن كان بامكان القطاع الخاص ان يقوموا بهذا الامر”، مبيناً انه “يقوم بالتحضير لملف كبير من اجل تقديمه للقضاء، ويكشف خلاله عن عمليات فساد عديدة حصلت في لبنان، فلا احد في لبنان يتحدث عن سرقة اموال الدولة من المسح العقاري، وهذا الامر حصل بين البلديات والقاضي العقاري والاحزاب، والجميع حرم الدولة اموالاً طائلة”.