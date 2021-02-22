لبنان | مستشار وزير الصحة: نريد اعطاء اللقاحات لكل الناس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أوضح مستشار وزير الصحة العامة محمد حيدر، في حديث تلفزيوني، ان “جميع المستشفيات في لبنان لديها القدرة على رفع عدد الاشخاص الذين يتلقوا اللقاح”.

وأشار الى ان “هذا الامر يساهم بتلقي اشخاص لا يستحقون التلقيح قبل غيرهم، وهكذا تكون قد دخلت المحسوبيات والعلاقات بهذا الامر”.

وشدد على انه “لا يجب ان ننسى ان الجميع في لبنان لديه علاقات مع العاملين في المسشتفيات، واذا فتحنا هذا الباب سيذهب الجميع لتلقي اللقاح بطريقة غير مباشرة، ونحن نريد اعطاء اللقاحات لجميع الشعب ولكن الكمية التي لدينا صغيرة، وننتظر وصول كميات اكبر”.