لبنان | الجيش: طيران معاد فوق مناطق الجنوب امس واليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 22/2/2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 8.45 من فوق بلدة يارون.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبتاريخ 21/2/2021 اعتبارا من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 23,10 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”