لبنان | أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت: ندعم طرح التحقيق الدولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

اشار أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت الى أنه “يوجد في صفوف أهالي شهداء الرابع من آب وجهات نظر مختلفة حول دعم مبدأ التحقيق الدولي أو عدمه، نحن كأهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت مع هذا الطرح”.

وأضاف الأهالي في بيان: “ينضم الينا بعض الأهالي الآخرين أيضا من الذين سقط لهم شهداء في انفجار الرابع من آب المروع”.

وقالوا: “أتت مشاركتنا اليوم لخطوة نواب تكتل الجمهورية القوية بارسال رسالة للأمم المتحدة بالتدخل والتحقيق في الجريمة، دعما لهذا المطلب لا أكثر، ونحن نؤيد كل الجهود التي تبذل في هذا السياق بغض النظر عن الجهة الداعية، فاقتضى التوضيح”.