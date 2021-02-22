لبنان | بالصور.. معمّران تجاوزا المائة عام يتلقيان اللقاح ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 07:04 مساءً - منذ 44 دقيقة

تلقى المعمر توفيق الياس الخوري (مواليد 1910 ) من بلدة رحبة عكار الجرعة الاولى ضد وباء كورونا في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي.

ويتمتع الخوري بصحة جيدة. واستحوذ اهتمام واعجاب الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى بحماسته لاخذ الطعم .

كذلك، تلقى بعد ظهر اليوم، في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، المواطن طانيوس اغوب طوباليان البالغ من العمر 109 سنوات اللقاح ضد فيروس كورونا بإشراف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا النائب السابق الدكتور وليد الخوري ومدير العناية الطبية في المستشفى الدكتور زياد الخوري ومسؤولة قسم اللقاحات ميرنا شليطا.

وشكر طوباليان ادارة المستشفى على اهتمامها ورعايتها للمواطنين، داعيا الجميع الى تلقي اللقاح لانه “الخلاص الوحيد من هذا الوباء”.