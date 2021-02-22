لبنان | “غرينبيس”: على وزارة البيئة لاتخاذ اجراءات فورية لتقييم خطورة التسرب النفطي في المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 07:04 مساءً - منذ ساعتين

علقت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر مدير البرامج فيها جوليان جريصاتي على موضوع التسرب النفطي في البحر الأبيض المتوسط الذي وصل إلى الساحل الجنوبي، ببيان دعا فيه وزارة البيئة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتقييم حجم خطورة هذا التسرب من خلال وضع برنامج مسح ورصد عاجل ووضع خطة سريعة لتقليل الآثار على البيئة والصحة العامة. واكد أنه، بناء على نتائج التقييم، على السلطات توفير إرشادات السلامة للبنانيين خاصة في ما يتعلق بأنشطة الصيد والسباحة.

ولفت جريصاتي الى أن هذه الحادثة تضاف إلى قائمة طويلة من التسربات النفطية التي تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني والتي تؤثر على سكان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي مظهر من مظاهر دمار الطبيعة الناتجة عن إدمان أنظمتنا العالمية على الوقود الأحفوري.