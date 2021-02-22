لبنان | جيري ماهر: بهاء الحريري يستخدم طاقاته لمساعدة اللبنانيّين وهو لا يبحث عن منصب سياسيّ في هذه المرحلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ 41 دقيقة

أكد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر أنه “حصلت عمليات تحريض واسعة ضدّ بهاء الحريري خدمة لبعض الجهات التي لا تريد وجود شخصيّة تعمل لصالح لبنان”.

وأضاف جيري ماهر في حديث للـmtv “معظم الجهات المحرّضة هي من المنظومة السياسيّة الفاسدة التي أوصلت الشعب الى هذا الوضع ولا علاقة تربط بهاء الحريري بالمنتديات ومشروعنا بعيدٌ عن هذه المجموعات”.

وأكد جيري ماهر “هدفنا دعم الوضع الاجتماعي والصحي في لبنان فقط لا غير بالاضافة الى دعم من يعملون لاستعادة الوطن وقريباً سيتمّ الاعلان عن مشروعنا والخطوات المقبلة” لافتاَ إلى أن ” المساعدات التي تقدّم ليست لفئة معيّنة بل لكلّ اللبنانيّين وهذا جزء بسيط من مشروع بهاء الحريري الكبير ويتمّ التحضير لخطوات كبيرة في المستقبل”.

وختم جيري ماهر ” بهاء الحريري يستخدم طاقاته لمساعدة اللبنانيّين وهو لا يبحث عن منصب سياسيّ في هذه المرحلة”.