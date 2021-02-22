لبنان | أمّ تهدد باحراق نفسها داخل أحد المصارف والسبب..

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 4:23 مساءً

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه وخلال الاعتصام الذي دعت اليه الجمعية اللبنانية لإولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، هددت باحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا، لانهم “رفضوا تحويل المال لابنها في الخارج”.

وكان أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، قد نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان صباح اليوم، للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا “الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب”. تخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت.