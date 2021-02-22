لبنان | قائد الجيش وقع والسفيرة الفرنسية ثلاثة مشاريع تعاون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو Anne Grillo والملحق العسكري العقيد الركن Fabrice CHAPELLE على رأس وفد مرافق، وتم توقيع ثلاثة مشاريع في مجالات: القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك.

ثم عقد العماد عون والسفيرة Grillo اجتماعا مع أعضاء فريق العمل المكلف تنفيذ تمرين حول إدارة الأزمات، باستخدام المشبه التكتي SOULT في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

واشار قائد الجيش الى ان المشاريع التي تم توقيعها سيكون لها انعكاسات إيجابية لتطوير مستوى العسكريين في مجالات عديدة.

كما شدد على أن الجيش سيبقى حامي الاستقرار ومحط ثقة الجميع.