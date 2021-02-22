لبنان | المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق غداً مشاورات عامة لبناء توافقات حول السياسات الاجتماعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - منذ ساعتين

يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ابتداءً من الثلاثاء 23 شباط مساراً لمشاورات عامة ( consultations publiques) لتحقيق توافقات حول السياسة الاجتماعية وإعادة توجيه الدعم.

وتشارك في هذه المشاورات الأحزاب والكتل البرلمانية المختلفة ممثلة بنائب، وخبير اقتصادي، ومجموعة من الأكاديميين الباحثين المتخصصين والناشطين المدنيين، وقوى الانتاج من هيئات اقتصادية واتحادات عمالية. على ان تستمر الجلسات طوال الأسابيع اللاحقة ليصدر في ختامها توافقات حول سياسة الدعم للمرحلة المقبلة.