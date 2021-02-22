لبنان | لقاء سيدة الجبل: التحقيق الدولي بملف المرفأ بات ضرورياً لكشف الحقيقة والفاعلين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ 36 دقيقة

أكد لقاء سيدة الجبل على خيار الدولة المدنية والعيش المشترك وفقا للدستور واتفاق الطائف الذي ينص على مجلس نواب خارج القيد الطائفي يضمن حقوق المواطن الفرد ومجلس شيوخ يضمن خصوصيات الجماعات الطائفية.

واشار الى أن مواقف البطريرك الماروني “تطرح التحدي على القوى السياسية التي تعتبر نفسها سيادية وترفض اي وصاية او تبعية للخارج وجوب ملاقاة بكركي والخوض الى جنبها معركة استرجاع السيادة والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، والعمل على حشد اوسع دعم دولي لتطبيق اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية 1559-1680-1701 ولاستعادة لبنان سيادته وقراره الحر، ولإنقاذه من الانهيار الاقتصادي”.

وفي سياق آخر، لفت اللقاء الى أن “الملابسات المريبة التي احاطت بقرار كف يد القاضي صوان والحملة التي شنت عليه من قبل زعيم “حزب الله” نصرالله الذي حسم بانتهاء التحقيق وافتى بضرورة ان تبدأ شركات التأمين دفع التعويضات لأهالي الضحايا، يؤكد بما لا لبس فيه ان تفجير المرفأ هو ناتج عن عمل إجرامي ومحاولات تضييع التحقيق قائمة على قدم وساق. لذلك نؤكد الحاجة الى تحقيق دولي يصبح ضرورياً لكشف الحقيقة والفاعلين وتواطؤ بعض من في السلطة”.

وكرر اللقاء مطالبته السلطات القضائية بمعرفة اين اصبح التحقيق في جريمة اغتيال المثقف والناشط السياسي السيادي الحر لقمان سليم.