لبنان | هذا ما قاله أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت عن استلام القاضي بيطار ملف انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 1:40 مساءً

أبدى وفد من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت ارتياحهم للسرعة التي تم فيها تعيين محقق عدلي جديد من قبل وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.

وتحدث وليم نون بإسم الوفد بعد لقائهم نجم، قائلًا:” كنّا قد قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، جئنا لنشكر وزيرة العدل، والوزارة، ومجلس القضاء الأعلى، وسوف نمنح القاضي البيطار وقتًا لدراسة ومطالعة الملف الذي هو ملف كبير وحساس، والمحقق العدلي مصمم على العمل وهو قاض فتي ونشيط”.

وأشار نون الى أنّ أهالي الشهداء يُريدون قضاء مستقلا لا يخضع للضغوط السياسية، وأنّهم ليسوا ضدّ الدولة ومؤسساتها، وكل ما يُريدونه هو معرفة حقيقة من قتل أبناءهم وإخوتهم.

ووصف الاهالي القاضي طارق البيطار قائلين: “الزلمي قبضاي بكل معنى الكلمة”.