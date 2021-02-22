لبنان | اعتصام أمام المحكمة العسكرية للمطالبة باطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ ساعتين

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجموعات من المحتجين اعتصموا بعد ظهر اليوم امام المحكمة العسكرية في بيروت، في ظل اجراءات أمنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب.

وطالب المعتصمون “بعدم الممطالة باطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس وبالغاء المحاكم الاستثنائية”.

واقفل المعتصمون الطريق على المسلكين. والقيت كلمات اكدت رفض المحاكمة العسكرية “للذين ثاروا على فساد السلطة وعلى الوضع المعيشي الصعب والانهيار الحاصل في كل مفاصل البلد”، وطالبوا باطلاق الموقوفين فورا.