اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | اعتصام أمام المحكمة العسكرية للمطالبة باطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ ساعتين

المحكمة العسكرية

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجموعات من المحتجين اعتصموا بعد ظهر اليوم امام المحكمة العسكرية في بيروت، في ظل اجراءات أمنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب.

وطالب المعتصمون “بعدم الممطالة باطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس وبالغاء المحاكم الاستثنائية”.

واقفل المعتصمون الطريق على المسلكين. والقيت كلمات اكدت رفض المحاكمة العسكرية “للذين ثاروا على فساد السلطة وعلى الوضع المعيشي الصعب والانهيار الحاصل في كل مفاصل البلد”، وطالبوا باطلاق الموقوفين فورا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا