لبنان | اعتصام امام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل في قضية تفجير المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ ساعتين

اعتصم عدد من المحتجين قبل ظهر اليوم امام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الاخرى.

وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حمّلت فيها “المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6.000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300.000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة”، واكدت رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان.

وطالبت “بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن”.