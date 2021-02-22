لبنان | مع بداية الاسبوع… كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 10:05 صباحًا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين ما بين 9,350 و9,400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.