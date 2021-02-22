لبنان | عراجي: لا نزال بعيدين عن المناعة المجتمعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي, أنه “من الضروري الإلتزام بالتدابير الصحية ولبس الكمامة والتعقيم وهذا ما ساهم بانخفاض أعداد الإصابات بكورونا مؤخراً “.

وفي حديث اذاعي قال: لا نزال بعيدين عن المناعة المجتمعية لأن عملية التلقيح يجب أن تطال العدد الأكبر من السكان، أمّا الآن فعلينا الإستفادة من الإقفال الأخير الذي ساهم بانخفاض الإصابات.

ولفت عراجي, الى أن “إنطلاقة عملية التلقيح حتى اليوم تسير بشكلٍ جيّد بالرغم من بعض الأخطاء والشوائب في المنصّة وأتمنى على كلّ اللبنانيين التسجيل لتلقّي اللقاح لأنه الوحيد الذي يأخذنا نحو برّ الأمان”.

وأضاف: ما رأيناه يوم أمس من تجمّعاتٍ لا يطمئن بل قد يتسبب بإعادة انتشار الفيروس بشكلٍ أكبر