لبنان | اتبعوا هذه الخطوات للتسجيل عبر الموقع المخصص للحصول على لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:05 صباحاً - مع وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا إلى لبنان، يتجه الالاف من المواطنين والمقيمين في لبنان إلى أخذ اللقاح، لكن تشدد وزارتي الصحة والإعلام على التسجيل عبر الموقع المخصص لتلقي اللقاح وعدم التوجه إلى المراكز الصحية بدون تسجيل الإسم والبيانات اللازمة وكذلك تلقي رسالة نصية تفيد بالموعد الذي سيتم فيه إجراء اللقاح وكذلك مكان المركز، وفي هذا الإطار يواجه البعض مشكلة في كيفية التسجيل عبر الموقع، لذلك نستعرض عبر هذا المقال كيفية التسجيل بالخطوات.

آلية التسجيل والحصول على اللقاح للفئات خارج القطاع الصحي

أولا: الدخول اللى منصة التلقيح وتسجيل البيانات

ثانيا: ستقوم المنصة بإعداد ملف خاص بك وترسله برسالة نصية

عندما يحين موعد تلقيح الفئة التي تنتمي إليها ستبلغك المنصة بواسطة رسالة نصية بضرورة تحديد مركز وموعد التلقيح

ثالثا:ستقوم بالدخول الى صفحتك من خلال الرسالة النصية من اجل تحديد مركز وموعد التلقيح

رابعا: يجب أن تحضر إلى مركز التلقيح قبل الموعد بقليل من أجل تلقي الجرعة الأولى

خامسا: بعد تلقي الجرعة الأولى ستقوم المنصة بتحديد موعد الجرعة الثانية بعد 21 يوم في نفس مركز التلقيح

أخيرا، بعد تلقي كل جرعة يجب الدخول إلى صفحتك من أجل تسجيل حالتك الصحية

آلية التسجيل والحصول على اللقاح للعاملين في القطاع الصحي

أولا: ستقوم المؤسسة التي تعمل لديها أو النقابة التي تنتمي إليها بإعداد لائحة بالأسماء وأرقام الهاتف وتدخلها إلى المنصة أو ترسلها إلى وزارة الصحة .

ثانيا: ستقوم المنصة بإعداد ملف خاص وترسله برسالة نصية .

ثالثا: ستقوم بالدخول إلى صفحتك من خلال الرسالة النصية من اجل إدخال بياناتك

عندما يحين موعد تلقيح الفئة التي تنتمي إليها ستبلغك المنصة بواسطة رسالة نصية بضرورة تحديد مركز وموعد التلقيح

رابعا: ستقوم بالدخول الى صفحتك من خلال الرسالة النصية من اجل تحديد مركز وموعد التلقيح

خامسا: يجب أن يجب أن تحضر إلى مركز التلقيح قبل الموعد بقليل من أجل تلقي الجرعة الأولى

سادسا: بعد تلقي الجرعة الأولى ستقوم المنصة بتحديد موعد الجرعة الثانية بعد 21 يوم في نفس مركز التلقيح

أخيرا وبعد تلقي كل جرعة يجب الدخول إلى صفحتك من أجل تسجيل حالتك الصحية

إليكم رابط التسجيل

https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine