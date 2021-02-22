لبنان | بلدية الشويفات: أموال بلديتنا لا نريدها محبوسة عند أحد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات بياناً تساءل فيه:

“من أفتى بحبس الأموال العامة والى متى ستستمر هذه المهزلة؟ أموال بلديتنا لا نريدها محبوسة عند أحد. وإذا أراد السيد محمد زيدان تدويل النزاع عبر هيئة الأمم أو المحكمة الدولية كونه غير مقتنع بالحكم القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة فهو حر. لكن القانون اللبناني لا يجيز حبس المال العام، ووزارة الأشغال ليست الجهة المختصة بتنظيم الضرائب والعائدات. ولا يحق لها أن تفتي بأمور مالية عامة”.

وتابع البيان: “نحن فقط نطالب بتطبيق القانون. أي الإفراج عن أموالنا المحبوسة في ذمة محمد زيدان لصالح الخزينة العامة.

وختم: وليكمل بعدها المستثمر ما كان قد بدأ به، ونكمل نحن أيضا بالقانون ما كنا قد بدأنا به وللحديث تتمة…”.