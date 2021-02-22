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لبنان | بالصور.. مساعدات طبية تصلُ مطارَ الحريري مقدَّمة من الجالية اللبنانية في السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 10:57 مساءً

مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط محملة بأجهزة طبية ومستلزماتها وصلت إلى مطار بيروت.

وهذه الأجهزة الطبية مقدمة من الجالية اللبنانية في المملكة العربية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية مقدمة الى الشعب اللبناني لمواجهة فيروس ، وذلك بحضور سفير لبنان في السعودية فوزي طبارة.

 

 

 

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