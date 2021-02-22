لبنان | بالصور.. مساعدات طبية تصلُ مطارَ الحريري مقدَّمة من الجالية اللبنانية في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 10:57 مساءً

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط محملة بأجهزة طبية ومستلزماتها وصلت إلى مطار بيروت.

وهذه الأجهزة الطبية مقدمة من الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية مقدمة الى الشعب اللبناني لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور سفير لبنان في السعودية فوزي طبارة.