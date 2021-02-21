لبنان | هذه المناطق التي سجلت أعلى نسب الإصابة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة
كورونا لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد ، عن تسجيل 1685 إصابة جديدة بكورونا, و43 حالة وفاة جديدة.
وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة
- حلت في المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 101 إصابة.
- تليها في المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا) 64 إصابة.
- وفي المرتبة الثالثة: بعلبك (قضاء بعلبك) 29 إصابة.