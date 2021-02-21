لبنان | هذه المناطق التي سجلت أعلى نسب الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد ، عن تسجيل 1685 إصابة جديدة بكورونا, و43 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة