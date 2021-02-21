لبنان | بالفيديو: توقيف مروجَي مخدّرات في طبرجا بالجرم المشهود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان، أنه بِتارِيخ 8-2-2021، وبعد عَمَلِيَّة رصد وَتَعَقُب، أَوقَفَت قُوَّة مِن مَفرَزَة البَحث وَالتَّدخُل فِي وِحدَة الشُّرطَة القَضَائِيَّة، مُرَوِّجَيْ مُخدَّرات، بِالجُرْم المَشهُود، أَثنَاءَ قِيامِهِمَا بِتَرويِج ِالمُخَدَّرات عَلى مَتن سَيَّارَة نَوع “كِيَا بيكانتو”، فِي مَحَلَّة طَبَرجَا، وهُمَا كُلّ مِن:

ح. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)

م. ن. (مواليد عام 1975، سوري).

وَضَبَطَت بِحَوزَتِهِما كَمِيَّة مِنَ المَواد المُخَدِّرَة المُعَدَّة للتَّرويِج، وَهِي عِبَارَة عَن: 610 غ. كوكايين مُوَضّبَة في 118 عُلبَة بلاستِيكيِّة، 207 أَظرِفَة تَحتَوِي عَلَى مَادّة الكُوكايِيِن زِنَتها 468غ، 13 ظَرفَاً تَحتَوِي عَلى مَادّة حَشيشَة الكَيْف زِنتها 127غ، ومبلغ 2،577،000 ليرة لبنانية.

ووفقا للبيان، فقد أُودِعَ المَوقوفَان مَع المَضبُوطات مَكتَب مُكافَحَة المُخَدَّرَات المَركَزِيّ، للتَوَسُّع بِالتَّحقِيقِ مَعَهُما، بِنَاءً عَلى إشارَة القَضاء المُختَصّ.