لبنان | بالصورة: خرق هائل ليوم الاقفال وغياب تام لمحاضر الضبط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 5:49 مساءً

سجلت مختلف المدن اللبنانية خرقا كبيرا للإقفال وعدم التنقل، فعلى رغم وقف الاذونات اليوم، شهدت بعض المناطق ومنها جبل الريحان في قضاء جزين، زحمة سير وسط غياب تام للسلطات المعنية لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين بالمئات.

وكان قد سجل لبنان البارحة 2323 إصابة جديدة بكورونا, و40 حالة وفاة.

وتجدر الإشارة أنه صدر اليوم عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، لائحة مفصّلة تبيّن القطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة الفتح التي تبدأ غداً الاثنين 22 شباط 2021، ودوام عملها وآلية الأذونات.