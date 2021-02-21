لبنان | اليكم اللائحة المفصلة للقطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة فتح البلد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ 8 ثواني
صدر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، لائحة مفصّلة تبيّن القطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة الفتح التي تبدأ غداً الاثنين 22 شباط 2021، ودوام عملها وآلية الأذونات.
قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة- أرشيفية
صدر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، لائحة مفصّلة تبيّن القطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة الفتح التي تبدأ غداً الاثنين 22 شباط 2021، ودوام عملها وآلية الأذونات.
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