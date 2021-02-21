لبنان | اليكم اللائحة المفصلة للقطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة فتح البلد

صدر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، لائحة مفصّلة تبيّن القطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة الفتح التي تبدأ غداً الاثنين 22 شباط 2021، ودوام عملها وآلية الأذونات. تجدون التفاصيل مرفقة بالخبر.

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ 8 ثواني

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012