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لبنان | اليكم اللائحة المفصلة للقطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة فتح البلد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ 8 ثواني
قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة

قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة- أرشيفية

صدر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، لائحة مفصّلة تبيّن القطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية من إعادة الفتح التي تبدأ غداً الاثنين 22 شباط 2021، ودوام عملها وآلية الأذونات.
تجدون التفاصيل مرفقة بالخبر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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