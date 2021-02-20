لبنان | هذه المناطق التي احتلت أعلى نسب الإصابة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 09:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 2323 إصابة جديدة بكورونا, و40 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم السبت:

– المرتبة الأولى: صور (قضاء صور) 58 إصابة.

– المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا) 54 إصابة.

– المرتبة الثالثة: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 53 إصابة.