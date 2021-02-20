لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت عن ‘تسجيل 2323 إصابة جديدة بكورونا ( 2299 محلية و24 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 353371′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’40 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4297’.

وتوزعت الإصابات الجديدة على الشكل التالي: