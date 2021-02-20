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لبنان | القوى الأمنية تخلي الكورنيش البحري الجنوبي لصور

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين

عناصر من قوى الأمن

أخلت القوى الامنية وشرطة بلدية صور الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة من المواطنين، ودعت الذين يمارسون هواية على الكورنيش الى “الالتزام بقرار التعبئة العامة، للحد من تفشي وباء ”. وحذرت الذين لم يمتثلوا من “تحرير محاضر ضبط في حقهم”.

من جهة ثانية، وضعت شرطة بلدية صور عند مداخل المدينة حواجز حديدية، ومنعت السيارات والآليات الوافدة من الدخول الى المدينة الا لمن يحمل تصريحا بالدخول أو من هو من أبناء المدينة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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