لبنان | أنيس نقاش في خطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 6:50 مساءً

في معلومات خاصة بـ ” صوت بيروت انترناشونال ” أن المحلل والناشط في حزب الله أنيس النقاش، الموجود في إحدى مستشفيات بيروت بسبب فيروس كورونا ، إنتكس وضعه الصحي ودخل دائرة الخطر .

يُذكَر أن نقاش مرتبط كليًا بحزب الله وكان سُجِن في فرنسا لعشر سنوات بعد محاولته اغتيال رئيس الوزراء الايراني الأسبق شهبور بختيار ، وبعد الإفراج عنه عاد إلى بيروت ويعيش في منطقة نفوذ حوب الله .