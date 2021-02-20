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لبنان | أنيس نقاش في خطر

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 6:50 مساءً

أنيس النقاش

في معلومات خاصة بـ ” صوت بيروت انترناشونال ” أن المحلل والناشط في حزب الله أنيس النقاش، الموجود في إحدى مستشفيات بيروت بسبب فيروس ، إنتكس وضعه الصحي ودخل دائرة الخطر .

يُذكَر أن نقاش مرتبط كليًا بحزب الله وكان سُجِن في فرنسا لعشر سنوات بعد محاولته اغتيال رئيس الوزراء الايراني الأسبق شهبور بختيار ، وبعد الإفراج عنه عاد إلى بيروت ويعيش في منطقة نفوذ حوب الله .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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