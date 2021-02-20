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لبنان | عودة الاستقرار الجوي… “joyce” انكفأت

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

انكفأ المنخفض الجوي المثلج وعاد الاستقرار الجوي ولعدة ايام مع ارتفاع بدرجات الحرارة انما تبقى باردة مع تشكل جليد على الجبال

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة، بقاعا بين ٢ تحت الصفر و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و ٩ درجات
٢- الجو غائم جزئيا وبارد.
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: طقس مستقر غائم جزئيا بسحب متوسط ومرتفعة وبارد فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و ١١ درجة.

الاثنين: طقس متقلب غائم جزئيا وبارد مع احتمال امطار رعدية في المناطق الداخلية فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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