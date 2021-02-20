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لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا الارز
– كفردبيان – حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– جرد مربين – الهرمل
– شبعا – عين عطا
– تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة
– معاصر الشوف – كفريا
– القبيات – الهرمل

كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد هي:

– ترشيش زحلة
– كفرحونة – جزين

أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.

كما ذكرت غرفة التحكم المروري أن طريق راشيا – مرج الزهور باتجاه مرجعيون سالكة امام جميع المركبات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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