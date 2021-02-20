لبنان | أبيض: بلا الوقاية سيكون آذار شهراً صعباً

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”: “يوم الاثنين، يدخل لبنان المرحلة 2 من تخفيف اجراءات إغلاق شهد تفاوتاً في التطبيق بين المناطق”.

وأضاف: “سيتم فتح القطاع التجاري قبيل أسبوع من الموعد. مؤشرات كورونا تظهر استمرار ارتفاع معدل انتشار العدوى في المجتمع، لا سيما في المناطق ذات الامتثال المنخفض، بينما المستشفيات شبه ممتلئة. في المحافظات ذات الامتثال المنخفض للاجراءات مثل عكار وبعلبك – الهرمل، فإن الاتجاه التصاعدي في أعداد كورونا واضح. بالمقابل، أظهرت محافظات بيروت وجبل لبنان امتثالاً أفضل، وتحسنت أعدادهم بشكل ملحوظ”.

وسأل أبيض: “هل ستستمر اعدادهم في التراجع أم هل سيشهدون زيادة في عدد الحالات؟”. وأشار إلى أنه لن يساعد فتح المدارس على الحد من الانتشار المجتمعي.

وفي الوقت نفسه، فإن حملة التطعيم لا زالت في بدايتها وما زالت كمية اللقاح محدودة في الوقت الحالي. لذلك، من غير المحتمل أن يكون للقاح تأثير على أرقام الكورونا حتى وقت لاحق. من دون دعم مادي، كان تمديد الإغلاق أو فرض تطبيقه في المناطق المنكوبة اقتصاديًا امرا صعب المنال.

وتابع: “يكمن الأمل الآن في تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد الاكثر عرضة للخطر، والاعتماد على الامتثال الفردي لتدابير السلامة، فمن دون الوقاية، سيكون آذار شهرا صعباً”.