لبنان | طارق بيطار يتسلم مهامه في مكتب نجم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 5 دقائق

وصل منذ قليل المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم لتسلّم مهامه.

ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته عن الملف بقرار من محكمة التمييز.

وقد استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار وأبلغه بقرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت.