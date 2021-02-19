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لبنان | حسن: وقعنا اتفاقاً لحصول لبنان على مليون ونصف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزير الصحة حمد حسن

اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، انه “تم التوقيع اليوم على اتفاق لحصول لبنان على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

يذكر أنه تسلم لبنان، السبت، أكثر من 28 ألف جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس المستجد، كدفعة أولى آتية من بلجيكا.

ووصلت اللقاحات، البالغ عددها 82 ألفا و500، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وبدأت عملية التلقيح، الأحد، مباشرة في البلد المنهك بأزمات اقتصادية، وضغط كبير يرضخ تحته القطاع الصحي بفعل الوباء.

وبحسب خطة الحكومة اللبنانية، فإن المرحلة الأولى من التلقيح، تخصص للطواقم الطبية ولكبار السن فوق 75 عاما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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